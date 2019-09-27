بدء أعمال مؤتمر نيويورك الوزاري المشترك حول ليبيا

أخبار ليبيا24

بدأت اليوم الجمعة بتوقيت ليبيا أعمال الاجتماع الوزاري المشترك حول ليبيا في نيويورك، برئاسة وزيري الخارجية الفرنسي جان اف لودريان والإيطالي لويجي دي مايو.

وينعقد الاجتماع على هامش الدورة الـ74 لاجتماع جمعية الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدةانطونيو غوتريس ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والأمين العام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة وعدد من وزراء الدول.

يأتي الاجتماع تمهيداً للمؤتمر الدولي المرتقب في ألمانيا، حيث من المتوقع أن يعلن خلال لقاء اليوم عن “مبادرة نيويورك” للوصول لحل سياسي ووقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى روما قبل أيام.

ورحبت القيادة العامة للجيش الوطني، يوم الأربعاء بهذا الاجتماع، حيث أعربت في بيان لها، عن أملها في أن يكون هذا الاجتماع إيجابيا، ويخدم مصالح الشعب الليبي في تحقيق ما يصبوا إليه من أمن واستقرار، يدفع بعجلة التنمية والبناء الوطني إلى الأمام.

وأكدت القيادة، أنها كانت دائما من دعاة السلام، وأن العملية الديمقراطية التي ينشدها الشعب الليبي كانت ولا تزال تصطدم بمعارضة المجموعات الإرهابية، والمليشيات المسلحة التي تسيطر على القرار في طرابلس، وتجعل من إجراء الانتخابات أمرا مستحيلا.