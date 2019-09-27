انطلاق لقاء الأهلي بنغازي والإسماعيلي المصري

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انطلقت منذ لحظات مجريات الشوط الأول من مباراة الأهلي بنغازي والإسماعيلي على ملعب بن جنات بالمنستير في تونس، وذلك ضمن مواجهات إياب الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

وكانت مباراة الذهاب التي أٌقيمت على أستاد الإسماعيلية انتهت بفوز الفريق المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين.

والأهلي مطالب بتحقيق الفوز بفارق هدفين إن أراد التأهل للدور المقبل والاستمرار في البطولة، حيث يمنح التعادل أو الخسارة بفارق هدف الإسماعيلي بطاقة الترشح لثمن النهائي.