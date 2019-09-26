لوضعه على قائمة العقوبات .. السراج يطالب بتشكيل لجنة أممية لتوثيق ما أسماه “جرائم حفتر” مشددًا على الاستمرار في المعركة ودحر قوات الجيش مهما كان حجم الدعم المقدم له

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، مصر والإمارات وفرنسا، بالتدخل في شؤون ليبيا ودعم المشير خليفة حفتر.

السراج قال – خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أمس الأربعاء – إن ما شجع حفتر في العدوان على طرابلس، هو ما تحصل عليه من دعم عسكري ومالي من بعض الدول على مدى سنوات، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي بحظر التسلح.

وأعرب عن أسفه إزاء تدخل دولة الإمارات، المباشر في شؤون ليبيا ودعم العدوان، عندما سمحت بأن تكون أراضيها منصة إعلامية للمعتدي وقياداته، ليشن منها خطاب الكراهية والتحريض على سفك دماء الليبيين.

واستكمل متهما الدول بدعم حفتر، مبرزا العثور على صواريخ جافلين، التابعة لفرنسا بعد استعادة مدينة غريان مركز قيادة عمليات قوات الجيش .

وأوضح أن جمهورية مصر العربية، تصر على التدخل في شؤون البلاد، وتعطي الليبيين دروسا في أسس الديمقراطية والدولة المدنية والاقتصاد وكيفية توزيع الثروات، مستنكرًا هذه التصرفات، الداعمة لحفتر، والمساندة للمنقلبين على الحكومة الشرعية، والذي يعد خرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص، على حد تعبيره.

وشدد على الاستمرار في ما أسماه ردع المعتدي ودحره، مهما كان حجم الدعم المقدم له، ونحمل من يسانده المسؤولية الأخلاقية والقانونية لذلك.

اختفاء سرقيوة

وحمل رئيس المجلس الرئاسي، حفتر مسؤولية اختفاء النائبة سهام سرقيوة، معتبرا أنه تغييبا قسريًا، معددًا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في المناطق التي يسيطر عليها حفتر، وتشمل القتل خارج نطاق القانون، ومصادرة الرأي الآخر، والقضاء على المعارضة السياسية.

واستفاض في ذكر خسائر الحرب في طرابلس وما حولها في الرابع من أبريل الماضي، فقال إن الخسائر لا تعوض في أرواح الشباب الليبي، تقدر بنحو ثلاثة آلاف حتى الآن، فضلا عن عمليات نزوح واسعة لمئات الآلاف من مناطق القتال، كما ارتكبت القوات المعتدية العديد من الانتهاكات الموثقة، والتي تعتبر وفقا للقانون الدولي جرائم حرب، مثلما حدث في طرابلس وضواحيها وفي مدينة مرزق، من قصف عشوائي للأحياء السكنية واستهداف المطارات المدنية، وقصف المستشفيات والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، والبنية التحتية، وتجنيد الأطفال.

عقوبات دولية

وجدد طلبه بوضع “حفتر” على قائمة العقوبات الدولية، ومحاسبة داعميه وملاحقتهم قانونياً لما ساهموا فيه من قتل ودمار، كما طالب الأمم المتحدة بضرورة الإسراع في إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة، داعيا المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية أن تسرع في تحقيقاتها بالخصوص.