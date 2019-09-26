بوشناف يكلّف مدراء جدد لمديرية أمن الأبيار  وسبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، عددًا من القرارات المختصة بتكليف ضباط شرطة بمهام، وإعادة تشكيل لجنة تسوية الأوضاع الوظيفية المقدمة من أعضاء هيئة الشرطة، وتحديد مهامها.

بوشناف كلف في القرار رقم “817” لسنة 2019م، العميد، عبد الحكيم يونس بوبكر، مديرًا لمديرية أمن الأبيار، كما كلف في القرار رقم “798”، العميد، رمضان علي محمد الوحيشي، مديرًا لمديرية أمن سبها.

وأعاد الوزير، في القرار رقم “757” تشكيل لجنة تسوية الأوضاع الوظيفية، بحيث يكون مقدم وائل أحمد ديبك، رئيسًا، ومقدم منصف سليمان الهدل، عضوًا، ومقدم إيهاب مؤمن الشداوية، عضوًا، ورائد الشارف معتوق القذافي، عضوًا، ورائد علي عوض علي، عضوًا.

وأشار القرار، إلى أن اللجنة المُشكلة ستتولى بموجب هذا القرار، مهمة دراسة طلبات تسوية الأوضاع الوظيفية المقدمة من أعضاء هيئة الشرطة من رتبة (ن.ض) فما دون، مع مراعاة أحكام القرار رقم “103”.

ولفت في قراره إلى أن عليها إعداد مذكرة قانونية بنتائج أعمالها، مع إرفاق كشوفات بأسماء المستحقين للتسوية على أن يكون رأيها مسببًا ولها في سبيل إنجاز عملها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به، مؤكدًا على العمل بهذه القرارات اعتبارًا من تاريخ صدورها، وأن تنفذها الجهات المختصة.