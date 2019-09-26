الغرياني يتهم المخابرات السعودية بقتل نادر العمراني

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني إن جريمة قتل الشيخ نادر العمراني كانت فاجعة كبرى، أصابت أهل العلم، موضحًا أن قتله تسبب في مصيبة عظيمة، حتى أن هذه الجريمة صارت رأيًا عامًا في البلاد.

الغرياني أضاف في مقابلة له ببرنامج “الإسلام والحياة” على فضائية التناصح -الجناح الإعلامي للجماعة الليبية المقاتلة – أن فقدان العمراني، تسبب في فراغ كبير لا يمكن تعويضه، موضحًا أن هذه الجريمة اشتركت فيها جهات خارجية، حيث تم تدبيرها من قبل المخابرات السعودية، ونفذها بعض المجرمين في ليبيا.

وتابع الغرياني، أنه إذا كان نبأ مقتل عبدالحكيم مقيدش، المُتهم باغتيال “العمراني” صحيحًا، فإنه تجرع كأس الموت، الذي سقاه ضحيته، إلا أنه شتان بين الموتتين، خاصة أن الشيخ نادر قتل ظلمًا وعدوانًا، وأن “مقيدش” قُتل مع المنقلبين على الشرعية ومن يُنفذون مشروعًا صهيونيًا يُراد تطبيقه في ليبيا.

وواصل أن الجميع أصبح له مطامع في ليبيا، بسبب أمثال “مقيدش”، لافتًا إلى أن قرار القبض عليه الصادر من وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، كان حبرًا على ورق، وأن القضية لم تتقدم خطوة واحدة، رغم أن الجريمة مُفصلة بالاعترافات والفيديوهات.

واستطرد أنه توجد عصابات مُستأجرة من جهات أجنبية تُسفه من كل شيء، وتسب وتُهاجم دار الإفتاء، مُبينًا أن ما جرى في درنة شيء لا يُصدقه عاقل، من قتل وتخريب وتدمير واستهداف للشباب، رغم أنها دحرت الإرهاب وكانت مثالاً للشجاعة والبسالة، إلا أنه كان هذا جزاؤها على أيدي قوات حفتر، مؤكدًا وجود مالا يقل عن ألف مُعتقل في سجن قرنادة من أهل درنة فقط.

https://www.facebook.com/tanasuh.channel/videos/498627964017288/?__xts__[0]=68.ARC8L9ZGybPsK0GUSHbsFB1igpxHqbIj87j1WtCcHIA31j4qHXmJWKn4b_2YN8cVextyAGPlKE5t4fvzOkCME9coA6vgjd7ClynRh7xa6TKDVHY5OJpJXwEkhskEEvgRfLtO60mwqAlltA4wEUSgrzObewOhrSW_pROVDxADBQimM4Ri4pn0AFJkNx0qRtu_U3f8W_B-hyjXs5-FZ7aaeEHUUrKnMIWIVsG33sGBGxLVwPJB6v4FWiakW0_DXt2vdJ-KocgvrBoSQt8L_prgi231x5Wb_iWSFPTOWfIN-4pJRq9imDqPdmt5XNaOImoPAgoK-Dm1_-jaMpSJEJupS-lrAvoV7chJiQM&__tn__=-R

الغرياني أوضح ، أن ظلم الأبرياء في السجون، يُجسد الظلم في أبشع صوره، وأن عصابات الروس التي تقتل الأبرياء، عقوبة من الله نتيجة السكوت عن نصرة المظلومين، مُبديًا استغرابه من صمت حكومة الوفاق، ومجلس الدولة الاستشاري، عن الانتهاكات التي تحدث داخل هذه السجون، رغم أن الجميع يعلم علم اليقين بما يحدث في السجون.

ولفت إلى أن حكومة الوفاق لم تتخذ أي إجراءات عملية لوقف سيول الدماء التي تُراق يوميًا، ولم تقم أي جهة بطرح أي بيان أو مقترح لإنهاء أزمة السجون، خاصة المتواجدة بالمنطقة الغربية، والتي تخضع لحراسة المسؤولين في الوزارات المُتخصصة، مشيرًا إلى أن ليبيا لن تخرج من كبوتها، في ظل الصمت على كافة هذه الأمور.

وتساءل الغرياني، عن الأسباب التي تمنع المسؤولين بطرابلس، عن إعلان الجهات الأجنبية المُعتدية على ليبيا، وإصدار قرارًا حقيقيًا لدفع الشر والضرر عن ليبيا، لافتًا إلى أن التصريحات الأخيرة حول عدم الجلوس على مائدة واحدة مع حفتر، ليست على مستوى الحدث، وأن الظلم مستمر في ليبيا، ولم يُحرك ساكنًا، وأنه على المسؤولين إعادة النظر في هذه السياسة، والعمل على نصر المظلومين، وأن يتم تأسيس المؤسسات في ليبيا.

وبيًّن أنه طالب من وزير التعليم بحكومة الوفاق، مراجعة موقف الوزارة من التعليم الديني، لكون دون أي استجابة، رغم أن محاربة التعليم الديني، تسببت في انتشار الأفكار المتطرفة في ليبيا، مُحذرًا وزير التعليم من الندم على كافة هذه الأمور، خاصة أنه يوجد تجاهل كامل، لكافة طلاب المعاهد الدينية.

وأكمل أن هذه التجاوزات ينبغي إعادة النظر فيها، مؤكدًا أنه يوجد حكم قضائي بإعادة الإدارة الدينية، إلا أن كل هذه الأمور ضُرب بها عرض الحائط، لافتًا إلى أن ما يحدث في طرابلس، بمثابة رد للصائل دفاعًا عن النفس والأموال، وهو أمر واجب على كل فرد قادر على مقاتلة حفتر، خاصة أن كافة المُقاتلين مع حفتر، مرتزقة، سواء كانوا ليبيين، أو أجانب من روسيا أو تشاد، أو غيرهم من الدول البلدان.