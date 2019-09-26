السودان يقرر غلق الحدود مع ليبيا

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أخبار ليبيا24
أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الخميس، إغلاق الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى، بسبب مخاوف أمنية، ومنعاً لعمليات التهريب.

وجاء القرار بحسب وكالة الأنباء السودانية خلال اجتماع دوري للمجلس برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، عقد بمدينة نيالا، جنوب دارفور .

وأقر المجلس في الاجتماع كذلك ، عددا من القضايا الأمنية والسياسية والاجتماعية والخدمية.

يذكر أن مدينة نيالا كانت شهدت احتجاجات طلابية، جوبهت برد وصف بالعنيف من قبل عدد من المسؤولين والسياسيين في السودان.

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