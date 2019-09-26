السراج لـ”غوتيريش” : طلب وقف القتال يجب أن يوجّه لحفتر غوتيريش يعرب عن أمله في عودة قريبة للاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان له، اليوم الخميس، أن غوتيريش أعرب عن أمله في عودة قريبة للاستقرار في ليبيا و”انتهاء الحرب المدمرة وغير المبررة”، داعيًا إلى موقف موحد من المجتمع الدولي لإنهاء الحرب، كما عبر عن قلقه من التدخلات الخارجية التي تزيد من تفاقم الأزمة.

ومن جهته، قال السراج إن من وصفه بـ”المعتدي”، في إشارة إلى خليفة حفتر، نسف المسار السياسي وجميع الجهود الأممية بعد إعلانه الحرب أثناء وجود الأمين العام في طرابلس، مؤكدًا شرعية قوات الوفاق في الدفاع عن طرابلس وأهلها، كما قال: “طلب وقف القتال يجب أن يوجه للمعتدي”.

يشار إلى أنه حضر اللقاء كلا من وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، والمستشار السياسي للسراج، طاهر السني، والقائم بالأعمال بالبعثة الليبية في نيوريوك، المهدي المجربي، وسفيرة ليبيا لدى واشنطن، وفاء بوقعقيص.

وكان السراج، اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان له، أن الرئيس التركي جدد ـ خلال اللقاء ـ دعم بلاده لحكومة الوفاق، ولموقف السراج “الثابت” دفاعا عن طرابلس وعن مدنية الدولة، مؤكدًا إدانة بلاده لـ”العدوان”، واستنكارها لاستهداف القوات المعتدية للمنشآت المدنية.