واصفًا ما يحدث ببنغازي بالكارثة .. الإرهابي الساعدي: هناك ظلم في طرابلس مهددًا من يهاجم رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس بالاعتقال

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، سامي الساعدي، إنه يُشجع من يحمل سلاحه دفاعًا عن الحرمات والممتلكات وأي وضع مستقر، مؤكدًا أنه يوجد ظلم فعلي في طرابلس، إلا أنه لم يصل إلى مستوي الظلم الواقع في المناطق التي يسيطر عليها خليفة حفتر، حسب وصفه .

وتابع في مقابلة له ببرنامج “الإسلام والحياة”، عبر فضائية التناصح، أن من يهاجم رئيس المجلس الرئاسي، في طرابلس، يتم اعتقاله، إلا أن الأمر لا يصل إلى ما يحدث في بنغازي، لأن الجميع هناك لابد أن يُثبتوا ولائهم لخليفة حفتر.

وأضاف الساعدي، أنه على السراج تسمية قوات الجيش التابعة للمشير حفتر، بالطرف المعتدي، كما يجب المُطالبة بإيقاف الجهات المعتدية بالاسم، متسائلاً عن دور الدبلوماسية في هذا الأمر، وأنه لا يوجد أي مبرر للصمت على هذا الأمر.