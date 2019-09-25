واصفًا اللقاء بالمثمر .. رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يلتقي السراج بنيويورك السراج يعقد لقاءات على هامش الجمعية العامة مع مسؤولين غربيين

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السفير موسى فكي، اليوم الأربعاء، إنه أجرى مناقشات وصفها بـ”المثمرة” مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأوضح، فكي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه التقى السراج هذا الصباح، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبدأت أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الذي يأمل في عقد لقاءات على هامشها مع مسؤولين غربيين، لشرح وجهة نظره حشدا للدعم هذه الدول في حرب الدائرة بطرابلس منذ الرابع من الطير أبريل الماضي.