كونتي: حان الوقت لإعادة ليبيا مسالمة وموحدة ومستقلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن الوقت قد حان لإعادة إطلاق الالتزام بليبيا مسالمة وموحدة ومستقلة وديمقراطية، داعيا إلى ضرورة تحرك الدول لدعم عمل الأمم المتحدة.

كونتي أضاف في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أن وقف إطلاق نار ذي مصداقية، ما هو إلا الخطوة الأولى لإعادة بدء حوار سياسي شامل، معتبرا أنه الأداة الوحيدة للتوصل إلى الهدنة.

وشدد على أنه من الضروري جدًا أن تحترم جميع الدول الأعضاء الحظر المفروض على الأسلحة.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، قال أمس إنه سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعزيز التدخل في ليبيا، فضلا عن تعزيز حقوق الإنسان بمراكز إيواء المهاجرين والاستثمار فيها.