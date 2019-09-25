كل منهم على حدة .. السفير الأمريكي يلتقي “الكبير” و”الحبري” بتونس

كل منهم على حدة .. السفير الأمريكي يلتقي “الكبير” و”الحبري” بتونس بحث التحديات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي على المستوى المحلي والدولي

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقي محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء الدكتور علي الحبري اليوم الأربعاء بالعاصمة التونسية تونس مع كل من السفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إريك ماير.

اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي للمصرف على فيسبوك مناقشة الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا والتحديات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي على المستوى المحلي والدولي.

يشار إلى أن هذا الاجتماع مع الحبري يأتي بعد لقاء المسؤولين الامريكيين محافظ طرابلس الصديق الكبير في تونس أمس الثلاثاء وبحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لمركزي طرابلس، في بيان، أمس الثلاثاء، أن الاجتماع ناقش الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا والتحديات التي يواجهها المصرف على المستوى المحلي والدولي، كما تم استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتم الاتفاق على تكثيف الجهود وتعزيز أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع الاستمرار في عقد جلسات الحوار الاقتصادي برعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.

لقاء الكبير مع المسؤولين الأمريكيين، سبقه لقاء آخر مطلع الشهر الجاري، أجراه نورلاند، ومساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للشرق الأوسط مايك هارفي، مع عدد من مسؤولي المجلس البلدية .

وتتسارع الخطوات الأمريكية للسيطرة على دائرة صنع القرار في ليبيا، كاستراتيجية تتبعها واشطن دوما في دول الشرق الأوسط، لاسيما التي تمر بأزمات داخلية.