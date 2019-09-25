غوتيريش يناقش تطورات الأزمة الليبية مع أردوغان

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش الدورة الـ74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة بمقرها في نيويورك.

وبحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية، اليوم الأربعاء،فقد ناقش الطرفين القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها الأزمة الليبية والأوضاع في سوريا وقبرص.

وقال أردوغان، أمس الثلاثاء، أن بلاده تبذل قصارى جهدها بغية ضمان الأمن والاستقرار في ليبيا، معتبرًا أنها منطقة مهمة في البحر المتوسط، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء إدارة ديمقراطية قائمة على الإرادة الحرة للشعب الليبي.

وأضاف أردوغان، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أن تعزيز ليبيا سيريح منطقتي شمال أفريقيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن إيجاد الحل للبلاد يكمن في احترام خيارات الشعب الليبي.