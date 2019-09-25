تطورات الأوضاع في ليبيا على طاولة مباحثات “سلامة” و”موغريني”

تطورات الأوضاع في ليبيا على طاولة مباحثات “سلامة” و”موغريني” الجهود الأوروبية تنصب في اتجاه عودة المسار السياسي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، أمس الثلاثاء، الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فريدريكا موغريني، على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك الأمريكية.

وبحث الطرفان بحسب تغريدة نشرتها المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وكانت موغريني، التقت رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، على هامش الدورة الـ74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

موغريني شددت على أن الجهود الأوروبية تنصب في اتجاه عودة المسار السياسي، مؤكدة رفض الاتحاد الأوروبي للهجمات التي تطال المدنيين، ولأي خرق لقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة.

وبدور، جدد السراج، التأكيد على استمرار مقاومة الاعتداء على طرابلس وضواحيها إلى أن يتم دحر ما اسماهم “المعتدين”، لافتا إلى أنه لا تراجع عن هدف بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وأن استئناف المسار السياسي يجب أن يقوم على قواعد جديدة، ووفق آليات تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزها “العدوان على طرابلس”.