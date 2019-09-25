باشاغا يبحث مع السفير التركي قضايا التعاون المشترك وعودة الشركات التركية لليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، سفير تركيا لدى ليبيا، سرحات اسكن.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع ناقش قضايا التعاون المشترك في التدريب والاقتصاد وعودة الشركات التركية إلى العمل في ليبيا.

كما التقى باشاغا، اليوم، رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، الصادق الكحيلي، وعضو المجلس، خالد الأسطى، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بسير العملية السياسية وكذلك الاستراتيجيات المهمة لليبيا في عدة مسائل.

وتباحث الطرفان، خلال الاجتماع، حول المستجدات الأمنية بالعاصمة طرابلس خاصة وليبيا عامة، كما تمت مناقشة مدى إمكانية تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة بعد الاطلاع على التعديلات التي تم إجراؤها بالخصوص.