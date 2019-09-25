القوة البدنية الليبية تستعد للمحافظة على لقب أفريقيا وإسعاد الليبيين

أخبار ليبيا24- تونس

أكمل المنتخب الليبي للقوه البدنيه معسكره الخارجي الذي تواصل لأكثر. من أسبوع في منطقة غمرت على ضواحي العاصمة التونسيه وتغادر البعثة اليوم متجهة إلى جنوب أفريقيا.

وحاول الطاقم الفني للمنتخب الليبي من خلال المعسكر للوصول لاقصى استعداد وذلك للمحافظة على لقبه القاري الذي نجح في التتويج به العام الماضي حين توج بطلاً للقارة الأفريقة في البطولة التي نظمت في مدينتي فاس ومكناس في المغرب عام 2018 .

وتأتي هذه التحضيرات استعداداَ للمشاركة في بطولة أفريقيا للقوة البدنية 2019 التي ستنطلق في جنوب افريقيا في الاول من شهر اكتوبر المقبل.

ويشرف على تدريبات المنتخب الليبي المدرب والبطل الدولي السابق طارق مخلوف ويساعده المدرب ولاعب المنتخب علي عبد الوكيل.

وتضم بعثة المنتخب الليبي ثلاثة عشر رياضي وهم محمد الوسيع وحسين أكديش وعلاء الدين محمد وعادل الجزيري ونورالدين دعبس وأحمد الدروقي وحسين فيدان وإسلام مرواس وعبدالرحمن موسى وعبدالله أبودبوس وسعيد الحاسي وعادل الفلاح.

مدرب المنتخب الليبي طارق مخلوف ذكر لـ”أخبار ليبيا24″ أن المعسكر في تونس كان ناجحًا بكل المقاييس وتدريبات الرياضيين كانت يومية على فترتين صباحية ومسائية مؤكداً أن الرياضيين عاقدوا العزم على المحافظة على اللقب الأفريقي.

واشار مخلوف إلى أن عدد من الرياضيين تعتبر هذه المشاركة هي الأولى لهم خارجياً إلا أنهم سجلوا خلال البطولة الليبية أرقام أفريقية وسيتوجون بالذهب في جنوب أفريقيا.