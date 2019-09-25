القوة البدنية الليبية تستعد للمحافظة على لقب أفريقيا وإسعاد الليبيين
أخبار ليبيا24- تونس
أكمل المنتخب الليبي للقوه البدنيه معسكره الخارجي الذي تواصل لأكثر. من أسبوع في منطقة غمرت على ضواحي العاصمة التونسيه وتغادر البعثة اليوم متجهة إلى جنوب أفريقيا.
وحاول الطاقم الفني للمنتخب الليبي من خلال المعسكر للوصول لاقصى استعداد وذلك للمحافظة على لقبه القاري الذي نجح في التتويج به العام الماضي حين توج بطلاً للقارة الأفريقة في البطولة التي نظمت في مدينتي فاس ومكناس في المغرب عام 2018 .
وتأتي هذه التحضيرات استعداداَ للمشاركة في بطولة أفريقيا للقوة البدنية 2019 التي ستنطلق في جنوب افريقيا في الاول من شهر اكتوبر المقبل.
ويشرف على تدريبات المنتخب الليبي المدرب والبطل الدولي السابق طارق مخلوف ويساعده المدرب ولاعب المنتخب علي عبد الوكيل.
وتضم بعثة المنتخب الليبي ثلاثة عشر رياضي وهم محمد الوسيع وحسين أكديش وعلاء الدين محمد وعادل الجزيري ونورالدين دعبس وأحمد الدروقي وحسين فيدان وإسلام مرواس وعبدالرحمن موسى وعبدالله أبودبوس وسعيد الحاسي وعادل الفلاح.
مدرب المنتخب الليبي طارق مخلوف ذكر لـ”أخبار ليبيا24″ أن المعسكر في تونس كان ناجحًا بكل المقاييس وتدريبات الرياضيين كانت يومية على فترتين صباحية ومسائية مؤكداً أن الرياضيين عاقدوا العزم على المحافظة على اللقب الأفريقي.
واشار مخلوف إلى أن عدد من الرياضيين تعتبر هذه المشاركة هي الأولى لهم خارجياً إلا أنهم سجلوا خلال البطولة الليبية أرقام أفريقية وسيتوجون بالذهب في جنوب أفريقيا.
ويشارك الرياضيين عبد الله بو دبوس و سعيد الحاسي في فئة الناشئين وعادل الجزيري و نور الدين دعبس في فئة الكبار وفي الماستر 1 حسين أكديش وتعتبر مشاركة هؤلاء الرياضيين لأول مرة على المستوى الدولي.
من جهته أكد رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي المرافق للبعثة إنه سيشارك في الأول من أكتوبر في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للعبة القوة البدنية وسيتم خلال الاجتماع انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد على تمام الساعة الرابعة.
وأضاف الشويهدي “الاجتماع الفني للبطولة الأفريقية سيكون على تمام الساعة السابعة مساء في ذات اليوم، مشيراً إلى أن القوة البدنية الليبية ستكون حاضره خلال الاجتماع وستدعم من يستطيع الوقوف مع اللعبة ويدعم الاتحادات المحلية و يجتهد في تطوير هذه الرياضة في القارة الأفريقية.
وتابع “من ناحية المنتخب الوطني يستعد بشكل جيد جدا في معسكر تونس حسب الخطة التي وضعها المدير الفني ومساعده”.
وواصل تصريحاته “سنكون عند حسن ظن الشعب الليبي ونحصد الذهب ونحافظ على الترتيب الأول على مستوى أفريقيا، داعيًا الجميع إلى مساندة المنتخب وتشجيعه.
وكان منتخب ليبيا قد توج بطلاً للقارة الأفريقية وبطلاً للعرب في بطولتي أفريقيا والعرب التي احتضنتهما مدينتي فاس ومكناس المغربيتان عام 2018.
ونجح أبطال ليبيا خلال البطولة الماضية في اكتساح منصات التتويج بفوزهم بعدد 29 ميدالية منها 26 ميدالية ذهبية وميداليتن فضيتين وميدالية برونزية واحدة ، افتتحها البطل علي عبدالوكيل بذهبية الصدر 120 كيلوجرام و طارق مخلوف والسني فنير ونجيب الدايخ وأحمد الدروقي وعلاء الشيخي وحسين فيدان ورفاقهم وسجل المنتخب الليبي رقما قياسياً خلال البطولة كونه المنتخب الوحيد الذي فاز بالذهب في كل فئات البطولة.