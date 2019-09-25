السراج لــ ” رئيس وزراء بلجيكا” : يجب أن يكون هناك موقفا أوروبي موحد تجاه ليبيا

السراج لــ ” رئيس وزراء بلجيكا” : يجب أن يكون هناك موقفا أوروبي موحد تجاه ليبيا إنهاء الحرب وحقن دماء الليبيين والعودة إلى المسار السياسي

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء بنيويورك مع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وحضر اللقاء وزير الخارجية محمد سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

السراج اطلع رئيس الوزراء البلجيكي على آخر مستجدات وتداعيات الأوضاع في ليبيا في ظل الاعتداء الذي تتعرض له طرابلس وضواحيها منذ الرابع من أبريل الماضي .

وأكد أن الاعتداء هو محاولة انقلاب على الشرعية، وأن الحرب هي بين دعاة الدولة المدنية الديموقراطية ومن يريدون إعادة الحكم الشمولي للبلاد ، لافتًا إلى أهمية أن يكون هناك موقفا أوروبياً موحداً تجاه الأزمة الليبية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البلجيكي دعم بلاده للجهود الإيجابية الرامية لإنهاء الحرب وحقن دماء الليبيين والعودة إلى المسار السياسي وفقاً لمبادرات الأمم المتحدة .

وأكد من جانبه على أهمية أن يتحد الموقف الأوروبي وأن يعتمد رؤية موحدة لحل الأزمة.