آمر منطقة طبرق العسكرية يطلع على سير العمل بمنفذ أمساعد البري

آمر منطقة طبرق العسكرية يطلع على سير العمل بمنفذ أمساعد البري مناقشة العراقيل التي تواجه الملف الإنساني فيما يتعلق بالهجرة غير القانونية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تفقد آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة مرافق منفذ أمساعد البري للإطلاع على الوضع الأمني وسير العمل داخل المنفذ.

اللواء بورقعة عقد خلال الجولة اجتماعًا موسعا مع كافة الأجهزة الأمنية داخل المنفذ ناقش خلاله مدى فعالية الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ لأداء المهام الأمنية الموكلة لها.

وفي أثناء ذلك، التقى آمر منطقة طبرق العسكرية برئيس المنظمة الأولى لحقوق الإنسان “سالم الجبالي” .

وبحث بورقعة خلال اللقاء العراقيل التي تواجه الملف الإنساني فيما يتعلق بالهجرة غير القانونية والمتسللين عبر منفذ أمساعد البري.