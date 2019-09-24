وصول 28 حاوية من مواد كيميائية لمحطات التحلية بميناء بنغازي

أخبار ليبيا24- خاصّ

أكد مدير عام الشركة العامة لتحلية المياه الناجي بوشناف، وصول (28) حاوية للمواد الكيميائية بميناء بنغازي خاصة بـ (4) محطات تحلية مياه بالمنطقة الشرقية.

وأضاف بوشناف في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن التوزيع سيكون كالآتي :-(11) حاوية لمحطة تحلية المياه بطبرق و(7) حاويات لمحطة تحلية المياه بمدينة درنة و(6) حاوية لمحطة تحلية سوسة وعدد (4) حاويات لمحطة تحلية أبوترتبة.

وأوضح المدير العام أن هذه المادة هي مانع ترسيب وهي من أهم المواد الكيميائية لمحطات التحلية، وكنا دائماً في أزمات بسبب نقص هذه المادة.

ولفت بوشناف إلى أن شركة تحلية المياه لديها خطط مدروسة لتوفير كل مايلزم حسب الإمكانيات، ولكننا نسعى دائماً لتوفير كل مايلزم لهذه المحطات من قطع غيار وغيرها حتى لاتتوقف عن الإنتاج.

وتابع :”لدينا 8 محطات تحلية على مستوى ليبيا 3 محطات بالمنطقة الغربية وهي محطات تحلية زوارة وزليتن والزاوية، بالإضافة إلى محطات طبرق ودرنة وسوسة وأبوترابة بالإضافة إلى محطة البمبة المتوقفة منذ فترة”.

وأفاد المدير العام أن رواتب العاملين بهذه المحطات شهرياً، يصل إلى مليون ونصف دينار والتي لاتكفي لسداد مرتبات العاملين في هذه المحطات.

وقال بوشناف :”نأمل أن يرتفع المبلغ إلى مليونين ونصف دينار حتى نستطيع دفع مستحقات العاملين بهذه المحطات”.

وأوضح أنه خلال ستة أشهر قيمة إنتاج محطات تحلية المياه بالمنطقة الشرقية وصل إلى (25) مليون دينار وقيمة إنتاج محطات تحلية المنطقة الغربية بلغ (13) مليون دينار.

وبين المدير العام، أن وضع محطات تحلية المياه حرج، وخاصة في طبرق ويجب توفير مصدر بديل وأعمالنا لاتتوقف لدعم كل محطات تحلية المياه.