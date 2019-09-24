مواطن ليبي يروي تفاصيل حقيقة تواجد مرتزقة تشاديين في صفوف قوات “جويلي” بعضهم موجود بنقاط تفتيش في منطقة "الكريميه" وسط طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف الناشط السياسي من مصراتة ” حمزة التريكي “، خلال تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن تواجد مرتزقة تشاديين تقاتل مع آمر المنطقة العسكرية الغربية، التابعة لحكومة الوفاق، اللواء أسامة جويلي .

“التريكي” أكد – نقلاً عن أحد شهود العيان وهو سائق شاحنة – إنه تعرض لموقف أمس السبت عند مروره بمنطقة “الكريميه” وسط طرابلس، وهو أنه تم إيقافه من قبل بعض المجموعات من ذوي البشرة السمراء .

وتابع التريكي – على لسان سائق الشاحنة – أنه عند توقفه بالنقطة الأمنية بالمنطقة في ساعات الصباح الأولى تفاجأ بأن كل من هو موجود هو من ذوي البشرة السمراء، غير ليبيين، ولا أحد منهم يتكلم العربية .

وأوضح أن الواقفين على البوابة قاموا بسأله عن حمولة الشاحنة، ودر عليهم “الحاوية تحمل “بلاستيك” ولكن لم يفهم مامعني كلمة، فطلب فتح الحاوية .

وأضاف السائق – على لسان التريكي – قمت بالاتصال بصاحب البضاعة لفتح الحاوية أمام صاحب البضاعة حتى لا أقع في المحذور، وعند حضور صاحب البضاعة تم فتح الحاوية وتفتيشها، وبعدها سمحوا ليا بالذهاب .

وذكر صاحب الشاحنة أنه عند تسليم البضاعة قام بسؤل مالك البضاعة عن الواقفين في نقاط التفتيش، أكد أنهم تابعين لأسامة جويلي، وعماد الطرابلسي .

وأبدي سائق الشاحنة – على لسان التريكي – عن اندهاشه الشديد أن أجانب وتشاديين يقومون بإيقاف وتفتيش الليبيين، في وسط طرابلس .

وكانت شعبة الإعلام الحربي نشرت لقطات من المواقع التي تم السيطرة عليها من قبل الوحدات العسكرية في طرابلس لجُثث مرتزقة حاملي الجنسية التشادية.

وأوضحت الشعبة عبر المقطع المصور أن هؤلاء المرتزقة تم جلبهم بأموال الليبيين عن طريق حكومة الوفاق، مشيرة إلى وجود عدد من الجثث إضافة إلى الأسرى التابعين لقوات حكومة الوفاق.

كما تمكّن عناصر الكتيبة (140) مشاة بقوات الجيش، من القبض على عناصر مرتزقة من جنسيات إفريقية مختلفة، تابعة لقوات “أسامة الجويلي” التابع لحكومة الوفاق، في بوابة البيب مدخل الأصابع الشمالي.

ونشرت الكتيبة ــ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ــ مقطع فيديو أوضحت فيه أفراد من عناصر مرتزقة التي جلبتها قوات “أسامة جويلي” لمحاربة القوات المسلحة العربية، خلال اليومين الآخرين بمحاور طريق المطار والرملة والطويشة.

ويقول المرتزقة المقبوض عليهم، في مقطع الفيديو إن قوات “أسامة جويلي” جلبتهم بالقوّة إلى محاور القتال لمحاربة قوّات الجيش.