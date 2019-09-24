مصدر: أسر آمر محور السبيعة وتصفية أحد عناصر قوات الوفاق في وادي الربيع

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أخبار ليبيا24
أكد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت من أسر آمر محور السبيعة رائد عبدالرحمن الصويعي التابع لقوات الوفاق.

وأوضح المصدر أن الصويعي تم القبض عليه اليوم خلال المعارك ضد القوات المسلحة أثناء محاولة فراره من ميدان المعركة.

وفي ذات السياق، أوضح المصدر أن أحد عناصر قوات الوفاق المدعو عبدالرحمن الرطب الشهير “ارحيما” تمت تصفيته في محور وادي الربيع.

وأكد المصدر أن الرطب من مواليد 1996 ومن سكان منطقة يدر في مدينة مصراتة والتابع لقوات الوفاق تعرض للتصفية بوابل من الرصاص في محور وادي الربيع طرابلس صباح الثلاثاء.

وأفاد المصدر أن مصادر أشارت إلى أن “الرطب” تعرض إلى خيانة بتصفيته أثناء تواجده أمام محل لأجل التسوق في محور وادي الربيع، في حين أكدت مصادر أخرى إلى أن مقتله بسبب مشاجرة بينه عنصر آخر من قوات الوفاق.

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