سلاح الجو يستهدف رتل مسلح لميليشيات “الجضران” قرب سرت الرتل الذي تم استهدافه يتضمن بقايا سرايا الدفاع عن بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة استهداف سلاح الجو رتل مسلح تابع للإرهابي “إبراهيم الجضران” – المدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية الخاصة التي يفرضها المجلس بشأن ليبيا – على مسافة 45 كيلو من سرت وألحق به خسائر فادحة .

المركز أوضح أن الرتل الذي تم استهدافه مساء اليوم الثلاثاء يتضمن بقايا سرايا الدفاع عن بنغازي، لافتة إلى وقوع خسائر كبيرة فى الآليات والأرواح ضمن صفوف المليشيات .

يشار إلى أن مجلس الأمن، أدرج اسم قائد حرس المنشآت النفطية السابق، إبراهيم الجضران، على قائمة العقوبات الدولية الخاصة التي يفرضها المجلس بشأن ليبيا في شهر أغسطس من العام 2018 .

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وجرى إحالة اسم جضران بعد إضافته إلى قائمة العقوبات الدولية عن طريق لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا إلى الانتربول الدولي لتنفيذ بند حظر السفر

وبحسب تحديث لقائمة العقوبات، فقد وافقت لجنة العقوبات في المجلس إضافة اسم جضران، إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات.

ويواجه جضران تهما بارتكاب أعمال تزعزع أمن واستقرار ليبيا وتخرق قرارات مجلس الأمن.

ومن جهتها، أوضحت شعبة الإعلام الحربي أن حصيلة سلسلة الغارات التي شنتها مقاتلات سلاح الجو بالقوات المُسلحة على أهداف بمدينة سرت تدمير كل الأهداف الموضوعة وبشكل دقيق.

الشعبة أكدت في بيان سابق أن أي تمركز لمجموعات قوات الوفاق أو تحركٍ مشبوه سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات سلاح الجو.

ولفتت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة إلى أن الغارات الجوية حققت كافة الأهداف الموكلة إليها بدقةٍ عالية.