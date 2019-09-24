رئيس الموارد المائية ومدير شركة التحلية يبحثان مشاكل المياه في طبرق

أخبار ليبيا24- خاصّ

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية، عوض الدرسي ومدير عام الشركة العامة لتحلية المياه مشاكل المياه في مدينة طبرق.

وناقش المجتمعون أمس الإثنين، في قاعة الاجتماعات في بلدية طبرق بحضور رئيس وأعضاء المجلس وبحضور مدير محطة تحلية المياه ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات وعدد من المهتمين بمجال مشروعات المياه مشاكل نقص المياه بالمدينة وتحديد المسؤوليات للوصول إلى حلول سريعة لحل مشكلة نقص المياه.

واستعرض خلال اللقاء سرعة إجراء عمرة جسيمة لمحطة تحلية المياه المصدرالوحيد للمياه في المدينة، والتي تنذر بالتوقف لعدم صيانتها منذ إنشائها عام 2000 م.

كما ناقش المجتمعون مشروع إنشاء محطة تحلية مياه جديدة في منطقة المرصص، غرب مدينة طبرق والتي ستكون حلا جذريا لنقص المياه، إضافة إلى مناقشة مشاريع في مجال المياه والصرف الصحي للقضاء على المختنقات التي تواجه سكان المدينة.