تسريب غاز في حقل أبو الطفل.. والعامة للكهربا في المنطقة الشرقية تعلن البدء بطرح الأحمال

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أخبار ليبيا24
نوهت الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء أنه سيتم البدء في طرح اللأحمال من 8 إلى 9 ساعات.

وعللت الشركة أسباب البدء في طرح الأحمال لتسريب غاز في حقل أبو الطفل يتسبب في توقف إمدادات الغاز بكمية تقدر بـ ( 130مليون قدم مكعب)،من الغاز.

ولفتت الشركة إلى أن هذا الأمر أدى الى نقص حاد في تزويد الغاز، ترتب عليه عجز في الشبكة الكهربائية يقدر ( 400م،وات ) ،وطرح أحمال يقدر بحوالي 6 – 7 ساعات طرح أحمال .

وأشارت إلى أنه للحفاظ على الشبكة تم اتخاذ إجراءات عاجلة ، وتم الدخول بالوحدة الثانية بمحطة توليد السرير الغربي وعزل الوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي والدخول بها من جديد وتشغيلها بالوقود الخفيف ، للتخفيف من ساعات الإطفاء.

وأكدت أنه جاري حالياً العمل على إصلاح هذا العطل المفاجىء بحقل أبو الطفل من قبل شركة سرت لتصنيع النفط والغاز، وهناك مساعي لإمكانية تشغيل حقل الحطيبة للغاز لتعويض ما قيمته ( 60 مليون قدم مكعب ) ، من الغاز ويستغرق تشغيل الحقل إلى 8 ساعات ، وبعدها سيتم إعادة الوضع الطبيعي للشبكة بالتدريج.

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