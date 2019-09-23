بقيمة فاقت “113” مليون دينار ليبي .. لجنة إعادة الاستقرار تعتمد “99” مشروعا جديدا في بنغازي منها مشاريع أعمال النّظافة العامّة والكنس ونقل الرّكام وتخطيط الطّرق

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

اعتمدت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي التي يرأسها رئيس الحكومة المؤقتة “عبدالله الثني” خلال اجتماع عقدته، ترسية 99 مشروعا لصالح المدينة بقيمة إجمالية قدرها 113.685.059 دينار ليبي.

اللجنة أجرت خلال اجتماعها الذي عقد أمس الأحد في ديوان مجلس الوزراء الجديد بمدينة بنغازي، بحضور أعضائها محافظ مصرف ليبيا المركزي الأستاذ علي الحبري، وعميد بلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ومقرر اللجنة- مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس.

اللجنة قررت خلال الاجتماع مناقلة مالية قدرها 25.000.000 دينار ليبي داخل الميزانية المعتمدة لتنفيذ أعمال النظافة العامة والكنس ونقل الركام وتخطيط الطرق وتقليم الأشجار داخل بنغازي.

كما أجرت اللجنة مناقلة مالية قدرها 18.000.000 دينار ليبي داخل الميزانية المعتمدة، وذلك لدعم شركة المياه والصرف الصحي لتنفيذ مشاريع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي ببنغازي استعدادا لفصل الشتاء.

وصادقت اللجنة على محضر اجتماعها التاسع، وأصدرت كافة القرارات المنبثقة عنه والتي أهمها الموافقة على إجراء هذه المناقلات.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها العادي العاشر لهذا العام على تنفيذ مبنى لقطاع الهيئة العامة للإسكان والمرافق ببنغازي بقيمة تقديرية بلغت 4.724.699 دينار ليبي، بالإضافة للموافقة على صيانة مقر دار الكتب الوطنية.

ووافقت اللجنة على صيانة مبنى قسم الداخلي بالمعهد الصحي بمنطقة بلعون في بنغازي لاستخدامه كمقر مؤقت للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة تقديرية بلغت 4.889.635 دينار ليبي، كما وافقت اللجنة على صيانة المقر المقترح لهيئة السيطرة بقيمة تقديرية بلغت 2.000.000 دينار ليبي.

يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة في مقر ديوان مجلس الوزراء الجديد الذي كان مقر “كتيبة البتّار” إحدى كتائب تنظيم داعش.

وبعد نحو ثلاثة أعوام من طرد التنظيمات الإرهابية، أصبحت الحياة بثاني أكبر المدن الليبية بعد طرابلس تعود إلى طبيعتها بوتيرة متزايدة كل يوم.

وإثر نجاح الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب وتطهير بنغازي من التنظيمات الإرهابية التي ارتبط اسمها دائمًا على مرّ السنوات بـ “المآسي والدمار والرعب والجهل” بدأت الحكومة الليبية المؤقتة شيئَا فشيئًا، في تدشين العديد من المشاريع العمرانية بعد إعادة إعمار ما لحق بالبنية التحتية خاصة بالمقرات الخدمية خلال فترة الحرب على الإرهاب.

يشار إلى أن لجنة إعادة الاستقرار لبنغازي المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب قررت في اجتماعها إضافة الاختصاصات للجنة الإشراف والمتابعة المنبثقة عنها لزيادة فاعلية دورها خاصة فيما يتعلق بمراقبة عمل لجنة العطاءات الفرعية بالبلدية.