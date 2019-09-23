القوات المسلحة تعثر على ملاغم في محور خلة الفرجان طرابلس

أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع أن القوات المسلحة الليبية عثرت على عدة ملاغم وألغام ” تشريكة ” موصولة بإسلاك “حريرة” بمحور خلة الفرجان طرابلس.

وأشار المصدر إلى أن قوات الوفاق قامت بزرع هذه الملاغم حتى تنفجر في حالة لمسها وتؤدي إلى مقتل أكثر عددا من الجنود أثناء تقدمهم في المواجهات الدائرة في محاور طرابلس.

ووصف المصدر هذه الأساليب بـ “القذرة” التي يعتمد عليها عناصر قوات الوفاق وخاصة عندما يزداد الضغط عليهم عسكريا ليصل بهم لاستخدام العربات المفخخة “دقم” في محاولة منهم عرقلة تقدم الوحدات العسكرية.

وأكد المصدر أن الوحدات العسكرية مستعدة وجاهزة للتعامل مع هذه الأساليب، لافتا إلى أنه سبق وأن نفذت في بنغازي و إجدابيا و درنة وحتى الهلال النفطي وقد فشلت.

ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة الليبية تتحفظ على عدد من الجثث من بينها جثث ترجع إلى مرتزقة من المعارضة التشادية بعد أن تركها عناصر قوات الوفاق ورائهم أثناء تقدم القوات المسلحة في محور السبيعة صباح أمس الأحد.