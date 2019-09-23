“الحريقة” يصدر مليون برميل نفط إلى الصين الناقلة تشحن عن طريق عناصر ليبية شابة لمدة يوم كامل

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست صباح اليوم الإثنين على رصيف ميناء الحريقة النفطي بطبرق الناقلة النفطية ( MARY SICULUM ) والتي تحمل العلم الإيطالي ووجتها إلى دولة الصين .

وتابع مراسل وكالة أخبار ليبيا 24 أنه سيتم تزويد الناقلة بمليون برميل من النفط الخام والتي ستستغرق من الوقت لشحنها 22 ساعة.

وقال مراقب ميناء الحريقة ومصفاة طبرق رجب سحنون – لأخبار ليبيا 24 – إن عناصر ليبية شابة من قسم الرسو والشحن بميناء الحريقة النفطي بطبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط هم من يشرفوا على شحن الناقلة .

سحنون أوضح أنه لم تسجل أي حالة تلوث في البحر منذ بداية العمل بهذا الرصيف من عام 1967 م من القرن الماضي .

يشار أن ميناء الحريقة النفطي يتزود من النفط الخام من حقلي السرير ومسلة عبر خط أنابيب بطول 513 كيلو متر ولمسافة 34 بوصة .

وتولي شركة الخليج العربي للنفط اهتمامًا خاصًا بميناء الحريقة النفطي وبكل المواقع التابعة للشركة حيث تجرى كل أعمال الصيانة في وقتها مع توفير قطع الغيار اللازمة ولها اهتمام بتدريب العناصر الوطنية التي تقوم بهذه الأعمال.