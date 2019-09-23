إصدار أمر قبض على صاحب الشحنة…مكافحة التهريب بنغازي يضبط شاحنة عصير

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أخبار ليبيا24
أكد قسم مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي ضبط شاحنة محملة 2000 صندوق عصير مصري نوع المنتج “فروتينا”.

وأوضح القسم أن الشحنة مهربة بإجراءات مزورة، من الإقرارالجمركي، والإيصال المالي والشهادة الإفراج النهائي.

وأشار قسم مكافحة التهريب والمخدرات إلى أنه تمت مخاطبة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية للتحليل وتم تخزين البضاعة بالمخزن الخاص به بعد أخذ تعهد كتابي بعدم التصرف في البضاعة.

وأفاد القسم أنه تم إصدار شهادة بعدم مطابقة البضاعة للمواصفات القياسية الليبية، ولايؤذن بيبيعها وتداولها بالسوق المحلي.

ولفت القسم إلى أن صاحب البضاعة ( ا . ا) ليبي الجنسية قام ببيع البضاعة وتوزيعها بالسوق المحلي رغم علمه برفض الشحنة، موضحًا أن النيابة العامة أصدرت أمرًا بالقبض عليه وجاري البحث والتحري.

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