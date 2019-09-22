محملة المسؤولية لمدير طبي بنغازي .. الأحوال المدنية تخلي مكتب المواليد قرار الإخلاء صادر من جهاز الظواهر السلبية بناء على تقرير مدير مركز بنغازي الطبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت أدارة مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي بإخلاء مكتب تسجيل المواليد بمركز بنغازي الطبي بناءً على تقرير مدير المركز بضرورة خروجهم .

وقال مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي عقيد اسامة الدرسي إن الإدارة استجابة لتعليمات جهاز الظواهر السلبية بإخلاء المكتب الوحيد للسجل، نافيًا وجود مكاتب أخرى تابعة للإدارة داخل المركز.

وأوضح مدير الفرع أن افتتاح المكتب منذ عام 2016 جاء لتخفيف معاناة المواطن بحيث تكون كافة الأوراق والخدمات بجانب قسم الولادة بالمركز .

الدرسي حمل المسؤولية الكاملة لمدير مركز بنغازي الطبي في معاناة المواطن أو أي إجراءات تزيد من معاناته، مؤكدًا أن مصلحة الأحوال المدنية هي مؤسسة لخدمة المواطن وتسهيل إجراءاته وليس لتعطيله أو تزيد من مشقته ومعاناته.

وعبر مدير الفرع عن اعتذاره لكافة المواطنين في مدينة بنغازي وضواحيها بعدم استطاعت السجل المدني تقديم خدماته لهم، وذلك بعد قرار الإخلاء الصادر من جهاز الظواهر السلبية بناءً على تقرير مدير مركز بنغازي الطبي.