ليبيا تخسر أمام تونس في تصفيات المحليين المنتخب الليبي قد أداء جيد وكاد أن يصل لشباك تونس في أكثر من مناسبة

أخبار ليبيا 24 – خاص

خسر المنتخب الليبي لكرة القدم للمحليين أمام نظيره المنتخب التونسي اليوم السبت على ملعب “رادس” بنتيجة هدف دون رد، لحساب مباراة ذهاب الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وسجل المهاجم التونسي “أنيس البدري” الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 54 إثر رأسية غالطت الحارس الليبي “أحمد عزاقه” .

وقدم المنتخب الليبي أداء جيد وكاد أن يصل لشباك تونس في أكثر من مناسبة، وسيلتقي المنتخبين إيابا في المغرب شهر أكتوبر المقبل لمعرفة المتأهل للنهائيات .