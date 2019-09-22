قبل يومين من انطلاق أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة .. الرئاسي في مأزق بسبب “بادي”

قبل يومين من انطلاق أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة .. الرئاسي في مأزق بسبب “بادي” السراج يأمل عقد لقاءات مع مسؤولين غربيين بتأكيد عدم وجود مطلوبين في صفوف قواته

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ظهر المدرج بقوائم عقوبات مجلس الأمن الدولي وآمر مليشيا الصمود، الإرهابي المدعو صلاح بادي مجددًا في ساحات المعارك رفقة مجموعة مسلحة يقفون أمام مدخل معسكر اليرموك الذي أعادوا السيطرة عليه بعد أن كان في أيدي قوات الجيش الوطني.

ويأتي هذا الظهور قبل يومين فقط من موعد انطلاق أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، التي سيشارك فيها فيه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج .

إذ يأمل السراج عقد لقاءات على هامشه مع مسؤولين غربيين ليوضح لهم وجهات نظر أهمها عدم صحة رواية وجود مطلوبين في صفوف قواته.

ظهور بادي بمظهر القيادي يشكل حرجا كبيرا لقوات الوفاق، كيف لا وهو المعاقب دوليا والذي ما يزال يتواجد في ساحات القتال، رغم تحذيرات الأمم المتحدة من تواجد المطلوبين والمعاقبين في صفوف أطراف النزاع.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد أشاد بالبطولات التي حققتها قوات الوفاق في صد محاولة التقدم لقوات الجيش الوطني من محوري اليرموك والخلاطات.

الأعلى للدولة دعا السراج إلى اتخاذ موقف قويٍ ورادع يتناسب مع مستوى التضحيات التي يقدمها عناصر قوات الوفاق خلال مشاركته في جلسات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه التدخلات السافرة للدول المتورطة في إراقة دماء الليبيين .

ولكن جاءت هذه المطالبات قبل بث فيديو الإرهابي “بادي” أمام معسكر اليرموك، ظهور الأخير من جديد وفي هذا التوقيت بالذات سيحرج الرئاسي والأعلى للدولة أمام مجلس الأمن .

وأكدت العديد من المصادر الإعلامي أنه رغم الظهور الإعلامي القليل لــ”بادي” في الآونة الأخيرة إلا أنه يتواجد بشكل يومي في محاور القتال رفقة عناصره .

ولم يقف المشكلة عند هذا الحد، فقد زار “السراج” في الفترة الماضية روما، والتي أعربت له عن امتعاضها من وجود إرهابيين ومطلوبين ومهربين بين العناصر التي تقاتل بجانبه .

ولا تكاد الاشتباكات العنيفة في طرابلس تهدأ حتى تعود من جديد أكثر ضراوة من سابقاتها، فقد أعلنت أمس قوات الوفاق سيطرتها على معسكر اليرموك بشكل كامل في وقت متأخر من ليلة أمس .

ومن جهته، كشف مصدر عسكري بالجيش الوطني أن وحدات الجيش نجحت في استدراج مسلحي الوفاق بمحيط معسكر اليرموك إلى كمين محكم أسفر عن تدمير 12 آلية مسلحة تابعة لمليشيا الصمود ومليشيا الموت.

الجيش الوطني وقواته الجوية وجهت 3 ضربات جوية أخرى بمحاور قوات الوفاق في عين زارة ومحور الخلاطات بطريق المطار، حيث أسفر القصف عن مقتل أبرز قادة الوفاق منهم آمر الخلاطات وآمر اليرموك.