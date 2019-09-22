في قضية عائلة “حنا” المصرية…ديوان محاسبة الوفاق يحذر من الشبهات التي صاحبت التنفيذ على أموال الدولة الليبية

في قضية عائلة “حنا” المصرية…ديوان محاسبة الوفاق يحذر من الشبهات التي صاحبت التنفيذ على أموال الدولة الليبية

أخبار ليبيا24

حذر رئيس ديوان المحاسبة التابع لحكومة الوفاق الوطني خالد شكشك اليوم الأحد من الشبهات التي صاحبت التنفيذ على أموال الدولة الليبية (المصرف الليبي الخارجي) في مصر في قضية عائلة “حنا”.

وطالب شكشك رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في بيان له نشر عبر حساب الديوان على “فيسبوك” اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الاستثمارات أو نقلها لدولة أخرى تجعلها في مأمن من التنفيذ عليها.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة أن هذه الإجراءات في مجملها اتسمت بالاستعجال سيما أن إجراءات التنفيذ ذاتها تمت بالمخالفة للتشريعات النافذة في مصر.

ولفت شكشك إلى أن محامي المصرف الليبي الخارجي أبدى مرارًا اعتراضه على المخالفات المدونة في محضر التنفيذ والتي من المفترض قانونا أن تؤدي إلى وقف إجراءات التنفيذ.

وأشار إلى ماصدر عن محكمة النقض المصرية في جلسة 27 أغسطس 2019 من تحرج الدائرة في نظر الدعوى على الرغم من وجود مذكرة برأي النيابة العامة لدى محكمة النقض والتي خلصت فيه إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه.

وكان القضاء المصري – بالإشارة إلى القضية المرفوعة من السيدة نيفين كامل حبيبي حنا وآخرين – قام بإجراء حجز تحفظي والتنفيذ على أموال المصرف الليبي الخارجي المودعة في بنك قناة السويس بجمهورية مصر بقيمة مئتان وواحد وستون مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وعشر دولار أمريكي

يشار إلى أن الملف يعود لستينيات القرن الماضي عندما تحصلت عائلة حنا المصرية على عقد استثماري لقطعة أرض مساحتها 200 هكتار في منطقة غرغور بطرابلس قبل أن تصدر الدولة الليبية في السبعينيات قرارا يقضي بتأميم أملاك الدولة، الأمر الذي دفع بالعائلة للجوء إلى القضاء المصري ثلاث مرات في الفترة ما بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي قوبلت كلها بالرفض بسبب عدم الاختصاص من المحاكم المصرية.