عقب غارة جوية .. عمليات الكرامة تعلن مقتل “3” عناصر إرهابيين بمليشيا “غنيوه”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، شن غارات مكثفة على تمركزات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، في مشروع الهضبة وطريق المطار والخلّه.

وأكد المركز، في بيان له، اليوم السبت، مقتل 3 إرهابيين من القادة الميدانيين من مليشيا عبدالغني الككلي الشهير بـ”غنيوه”، بالإضافة إلى العشرات ممن لقوا مصرعهم وجرحوا، خلال الغارات والاشتباكات .

ومن جهته، قال الناطق باسم قوات الجيش، اللواء أحمد المسماري، إن قوات الجيش شنت هجوما عنيفا على تمركزات قوات الوفاق، في محور صلاح الدين لـتحريره .

المسماري أضاف ، في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تم إسناد الهجوم بغطاء جوي كثيف من قبل القوات الجوية، التي كبدت قوات الوفاق خسائر لا تعد ولا تحصى في الأرواح والعتاد، مؤكدًا أن الهجوم لايزال مستمرا حتى مسح هذه القوات المدعومة ببعض العناصر الإرهابية من الوجود، بحسب تعبيره.