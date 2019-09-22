صنع الله وصالح أخذ ورد…والمجتمع الدولي يعلن موقفه

أخبا رليبيا24- خاص

قررت المؤسسة الوطنية للنفط الفترة الماضية تخفيض إرساليتها من الكيروسين إلى مستودعاتها في المنطقة الشرقية إلى حين التأكد من استهلاك الكيروسين في أغراضه المعلنة.

قوبل هذا القرار بالرفض والتصعيد حيث اعتبرت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب تخفيض المؤسسة الوطنية للنفط لإرساليتها من الكيروسين إلى مستودعاتها في المنطقة الشرقية أنه “حصار”.

وطالب رئيس اللجنة طلال الميهوب، في بلاغ موجه إلى النائب العام بفتح تحقيق في التجاوزات التي يمارسها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله والذي تسبب في إيقاف حركة المواصلات الجوية والطيران.

وأكد الميهوب أن صنع الله يستخدم مقدرات الشعب الليبي لحصار المنطقة الشرقية والجنوبية ليساهم في دعم الحرب لصالح قوات الوفاق الموجودة في طرابلس.

وفي ذات السياق التصعيدي، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط في شرق ليبيا انفصالها عن إدارة الشركة في‫ طرابلس وتنصب خيرالله صالح العبيدي رئيساً لها .

وأصدرت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط .

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن إدانتها لما سمته المحاولات الرامية إلى تقسيم شركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها.

وأعلنت المؤسسة، في بيان لها، رفضها للادعاءات الباطلة والمغلوطة جملة وتفصيلا بأنّ إمدادات الوقود إلى المنطقة الشرقية غير كافية، مبدية رفضها تعيين الحكومة المؤقتة مجلس إدارة موازٍ لشركة البريقة،

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن هذا قرار الحكومة المؤقتة بتعيين مجلس إدارة موازٍ لشركة البريقة يعتبر والعدم سواء، وفق تعبيرها.

وشددت المؤسسة على وحدة المؤسسة والشركات التابعة لها وشرعيتها الحصرية منصوص عليهما في القانون الليبي، وتحميهما قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ردًا على هذه الإجراءات :”إن الاستهلاك العام الماضي من 01 يناير إلى 01 سبتمبر 2018 بلغ 26 مليون لتر في المناطق الوسطى والشرقية بينما عن نفس المدة للعام الحالي 2019 من 01 يناير إلى 01 سبتمبر بلغ الاستهلاك 48 مليون لتر بزيادة أكثر من 80%”.

وأضاف صنع الله في فيديو بثته الصفحة الرسمية لمؤسسة النفط على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”لايوجد أي مبرر لهذه الزيادة فلم يتم شراء طائرات جديدة، لم يتم توفير رحلات جوية جديدة في أي من مطارات المنطقة الشرقية أو الوسطى والخزانات ممتلئة مايعني أن هذه الزيادة غير مبررة”.

وتابع رئيس المؤسسة أن هذه الزيادة ترجح أنه قد يكون هناك استعمال سيء لهذا الوقود قد يكون تهريب أو أشياء أخرى والتحقيقات هي من ستكشف هذا الأمر.

وأفاد صنع الله أن التزويدات مستمرة وستظل مستمرة رغم هذا اللغط الذي وقع مايهمنا هو إيصال الوقود إلى كل المناطق والمدن الليبية

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن مجلس الأمن يحظر التعامل مع أي من الأجسام الموازية التي لن تستطيع توفير المحروقات حسب قوله لعدم وجود التغطية المالية لديهم.

وذكر صنع الله أن ماتقوم به الحكومة المؤقتة ماهو إلا عبث وزيادة في الانقسام ونحن نسعى جميعًا إلى لم الشمل وأن تكون المؤسسة جسم واحد يعمل لصالح ليبيا كلها.

ورد رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط المكلف من المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي ومن رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة خيرالله صالح على تصريحات صنع الله قائلا :”إن الفيديو الذي بثته مؤسسة طرابلس وتحدث فيه صنع الله كان فيه توقفات كثيرة مايدل على أنه معد للتركيز على الطعن في شخصنا”.

وقال صالح خلال مؤتمر صحفي :”أبدي استغرابي الشديد لأنني لا أنا ولا أيًا من أعضاء مجلس الإدارة المشكلين بقرار 125 الصادر من المؤسسة الوطنية للنفط في المنطقة الشرقية بنغازي لم نشر أو نتحدث عن تخفيض إمدادات الطاقة في بياننا بل كان شكوى من وضع خاص جدًا”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة البريقة أن البيان الذي صدر من لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط المشكلة بالقرار رقم 125 لسنة 2019 جاء فيه :”أن هذه القرارات صدرت بعد تضييق الخناق وتقليص صلاحيات لقيادات المناطق الوسطى والشرقية من قبل رئيس لجنة الإدارة المعُين من صنع الله.

وأكد صالح أنه ورد في البيان أيضًا أنه تم تقليص الصلاحيات وعدم توفير الإمكانيات والتدخل في شؤون المنطقة من قبل رئيس لجنة الإدارة المكلف بقرار المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس رقم 79 بتاريخ 19 يوليو 2018م.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة البريقة أن بيان اللجنة كان عبارة عن شكوى من وضع جهوي مقيت غير مبرر من قبل رئيس لجة الإدارة، مؤكدًا أن إمدادات الطاقة ليست من اختصاص رئيس لجنة الإدارة من اختصاص وزارة المالية صندوق موازنة الأسعار السلعية.

وأفاد صالح أن إدارة التسويق الدولي في المؤسسة ماهي إلا مبرمج لهذه الشحنات فقط والاختصاص أساسًا كان لشركة البريقة لتسويق النفط قبل عام 2011 وتم إسناده للمؤسسة خلال فبراير 2011 بصفة مؤقتة.

وذكر انه رغم التوصية الصادرة من حكومة الوفاق التي يقول صنع الله بشرعيتها حيث صدر منها في 2017 توجيه بإعادة هذا النشاط إلى شركة البريقة ولكن شيئًا لم يحدث خوفًا من ضياع امتيازات وكلام لن نتطرق إليه، حسب قوله.

وأكد أن صنع الله هو من قلص وقود الطيران عن المنطقة الوسطى والشرقية والإمدادات مقطوعة عن المنطقة حيث كانت آخر شحنة في 03 أبريل 2019.

وحول هذا الأمر، أكدت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والسفراء والقائمين بأعمال سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية على الدعم بشكل كامل المؤسسة الوطنية للنفط بصفتها مؤسسة النفط الوحيدة المستقلة والشرعية والمحايدة في البلاد.

وأكدت الدول في بيان مشترك نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوطك أنه آن الأوان لتوحيد المؤسسات الاقتصادية الوطنية بدلاً من تقسيمها.

وشددت على أنه من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا ورفاهية جميع مواطنيها، فإنها تدعم بشكل حصري المؤسسة الوطنية للنفط ودورها الحاسم نيابة عن جميع الليبيين.