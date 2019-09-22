داعش يكبّل الاقتصاد اللّيبيّ

أخبار ليبيا24

بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابيّ على مناطق واسعة في ليبيا، بدأت تظهر انعكاسات اقتصاديّة لتمدد التنظيم، إذ أنّ تداعيات سيطرة داعش على أراضٍ في ليبيا، لم تقتصر فقط على أداء الاقتصاد اللّيبيّ، بل امتدت إلى دول مجاورة أخرى، باتت هي الأخرى رهينة ما يحدث في ليبيا، وانعكست النزاعات المسلّحة في الداخل اللّيبيّ على أداء اقتصادها داخليًّا وخارجيًّا من خلال تزعزع العلاقات التجاريّة مع الدول المجاورة.

وبعد سيطرة داعش على شرايين حيويّة في ليبيا، خصوصًا الطرق التجاريّة الأساسيّة، التي تربط التجارة الدولية بين ليبيا ودول مجاورة، تأثرت الصادرات اللّيبيّة بشكل مباشر بسبب الأوضاع الأمنية وانقطاع طرق المواصلات المتنوّعة وتحوّلت التجارة في ليبيا من تجارةٍ شرعيّةٍ يمارسها التّجار اللّيبييون لكسب لقمة العيش والمساهمة في ازدهار البلاد وتطوّرها إلى تجارةٍ غير مشروعة يمارسها العناصر الداعشيين بهدف إضعاف الاقتصاد اللّيبيّ والسيطرة على الساحة الاقتصاديّة من خلال فرض شروط وقوانين جديدة لا تمتّ بصلةٍ للقوانين اللّيبيّة الّتي لا طالما ما سيّرت الاقتصاد اللّيبيّ ونظّمته تحقيقًا لمصلحة البلاد والمواطنين.

ومنذ دخول التّنظيم الإرهابيّ داعش إلى ليبيا، تطورت طرق التهريب عبر الصحراء، فلم تعد تقتصر على الممرات التجارية غير الرسمية للسلع المهربة، بل شملت أيضًا قنوات لتهريب الأسلحة والمخدرات والوقود والسجائر المزيفة، وكذلك تهريب البشر.

ففي المناطق الحدودية، كان تهريب السلع المدعمة، كالوقود والأرز والمواد الغذائية الأخرى، عنصرًا حاسمًا في الحياة الاقتصادية للبلاد.

وأدّى انتشار الأسلحة والجماعات المسلحة إلى تغيير تركيبة قطاع التهريب، ما أجبر مهربين قدامى على الابتعاد مع قدوم عناصر جديدة منتمية إلى التّنظيم الداعشيّ.

ويقول أغلب الليبيين والخبراء الاقتصاديين إنّ الأوضاع الّتي مرّت بها ليبيا منذ دخول داعش كانت السبب الرّئيس لضرب اقتصاد البلاد الّذي يعاني بطبعه من التهريب والفساد.

ورغم أنّ الآفاق تبدو ضيّقة لحصول انفراجة اقتصاديّة، إلّا أنّ تحرير الجيش لأكثر من منطقة أهمّها بنغازي إضافة إلى عودة الهدوء والحياة إلى طبيعتها في بعض المدن الكبرى هي مؤشرات على نقلة سياسية تعقبها نقلة في بقية المجالات وعلى رأسها المبادلات التجارية.