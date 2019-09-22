الكتيبة “140” مشاة تنفي سيطرتها على شارع الخلاطات جنوب طرابلس أي أخبار تنشر فهي أخبار عارية عن الصحة ولا تعبر إلا عن صاحبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفت الكتيبة 140 مُشاة، التابعة لقوات الجيش الوطني خبر السيطرة على شارع الخلاطات جنوب طرابلس، ضمن العمليات العسكرية على طرابلس.

وذكرت الكتيبة 140 مشاة في بيان لها، أنها تنفي كافة الإشاعات المتداولة والتصريحات المنسوبة لها بشأن تحرير شارع الخلاطات جنوب طرابلس.

وأكد المكتب الإعلامي الخاص بالكتيبة، أنه لا أحد مخول بالتصريح باسم الكتيبة، وأن أي أخبار تُنشر فهي أخبار عارية عن الصحة ولا تعبر إلا عن صاحبها.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر تعليماته بإغلاق جميع الصفحات الإعلامية الخاصة بالوحدات العسكرية، إضافة إلى منع جميع عناصر القوات المسلحة من إعطاء التصريحات الإعلامية منعا باتا إلا بعد الرجوع لغرفة العمليات المنطقة الغربية .