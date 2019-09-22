الدامجة قدمنا أداء جيداً ولم نستحق الخسارة المباراة كانت متكافئه من المنتخبين والمنتخب الليبي قدم أداء جيد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدرب المنتخب الليبي، جلال الدامجة، أن هزيمة منتخبه مساء السبت أمام تونس بهدف مقابل لاشئ لم تكن مستحقه في إطار تصفيات بطولة أفريقيا للمحليين “الشان”.

الدامجة أضاف في تصريحات صحفية، بعد نهاية اللقاء : “المباراة كانت متكافئه من المنتخبين والمنتخب الليبي قدم أداء جيداً “.

وأشار إلى أن المواجهة غلب عليها الطابع التكتيكي، ولعبت ليبيا بندية رغم افتقادنا لعدد من اللاعبين الذين غادروا للاحتراف خارج ليبيا، مما تسبب لنا في عدة اشكاليات ” .

وواصل حديثة ” لعبنا بشكل مشرفً، وخلقنا عديد الفرص التي لم ننجح في تسجيلها و لم نستحق الهزيمة بالنظر للمستوي الذي قدمناه“.

وختم “ينتظرنا شوطًا ثانيا خلال الإياب في المغرب. وسنسعى وسعنا لتعويض خسارتنا بانتصار يمنحنا ورقة التأهل”، وسيلتقي المنتخبين في لقاء العودة الحاسم بالمغرب في العشرين من شهر أكتوبر المقبل ومن خلاله يتحدد المنتخب المتأهل لنهائيات الشان 2020 .