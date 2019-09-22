الحرس البلدي طبرق يغلق مطعم يقدم اللحوم الفاسدة للزبائن العثور على رؤوس عجول متحللة ورئة أبقار بها أمراض التهاب رئوي حاد

أخبار ليبيا 24 – خاص

شنت دوريات جهاز الحرس البلدي بطبرق حملة تفتيشية على المحال والمطاعم بشارع “المصطبة” وهو الشارع الذي تتواجد العمالة الوافدة .

وقال رئيس الجهاز عميد صالح حمد خلال الجولة التفتيشية تفاجئنا بوجود مطعم قائم بالكامل على العمالة الوافدة من الجنسية المصرية، ويقومون بإعداد وجبة شعبية .

حمد أوضح – لأخبار ليبيا 24 – أنه عند تفتيش الوعاء الخاص بطهي الطعام عن طريق المفتش الصحي وجدنا رؤوس عجول متحللة، ورئة أبقار بها أمراض التهاب رئوي حاد وتسمم غذائي .

وأشار إلى أن العامل بالمطعم قد أعترف أنها وجبة طعام يطلق عليها “الكمونية” وهي أكل يتناولها الأغلبية من العمال من الجنسيات المختلفة من السودانيين والمصريين.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه تم مصادرة المواد المضبوطة، وإصدار قرار بإغلاق المطعم وإحالة المتهمين إلى التحقيق.

يشار أن جهاز الحرس البلدي واللجنة الأمنية يقومان بجولات تفتيشية على المطاعم ومحلات بيع الخضروات والحلاقين وضبط كل المخالفين .