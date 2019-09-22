الإعلام الحربي: فرار قوات الوفاق في محور العزيزية

أخبار ليبيا24

كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة اليوم الاحد أن ما تبقى من مجموعات قوات الوفاق في محور العزيزية فرت أمام ضرب الوحدات العسكرية.

وأكدت الشعبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن فرار قوات الوفاق جاء، بعد سيطرة الوحدات العسكرية على المواقع الرئيسية لها.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن الـقوات المسلحة تتحفظ على عدد من جثث لمرتزقة من جنسيات أجنبية تابعين لآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي.

وأضافت الشعبة أنه تم رصد مواقع هؤلاء المرتزقة والتي كانت هدفاً مباشرا للقوات المسلحة اليوم والتي كبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة إلى أن العمليات العسكرية مازالت مستمرة براً وجواً.

وكان اللواء 106 مجحفل أعلن اليوم الأحد أن وحدات من اللواء تمكنت من التقدم في محور العزيزية جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد اللواء سيطرتهم على مراصد ونقاط جديدة بعد تدمير عدد من الآليات والعربات للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.