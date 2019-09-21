مقتل حارس مرمى فريق السويحلي المقاتل بلواء الصمود جنوبي طرابلس

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أعلن المتحدث باسم لواء الصمود أحميدة الجرو اليوم السبت مقتل حارس مرمى نادي السويحلي بمصراتة لكرة القدم، إبراهيم عبدالهادي سليمان قاووق (26 عامًا) خلال مشاركته مع قوات لواء الصمود بقيادة المطلوب دوليًا صلاح بادي في معارك ضد الجيش الوطني جنوب طرابلس.

ونعى الجرو على صفحته بـ “فيسبوك” حارس مرمى فريق السويحلي، قائلًا: “إبراهيم القاووق حارس مرمي نادي السويحلي يرتقي شهيدًا الآن في معارك العزة والشرف والدفاع عن الأرض والعرض”.

كما نعت حسابات أخرى موالية لقوات الوفاق، القاووق، وأكدت أنه قتل خلال اشتباكات اليوم السبت في محور اليرموك جنوبي العاصمة.