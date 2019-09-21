مقتل أحد عناصر مليشيا المطلوب دوليًا “أحمد الدباشي” خلال معارك طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن المدعو المعتصم بالله بالنوبة قتل بعد إصابتة أثناء المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور المطار طرابلس خلال سبتمبر الجاري.

وأوضح المصدر أن بالنوبة توفي متأثرا بجراحة مساء أمس الجمعة، لافتا إلى أنه أصيب خلال المعارك الدائرة في العاصمة.

وأشار المصدر إلى أن المدعو بالنوبة من مواليد 1995 ومن سكان مدينة صبراتة وهو أحد عناصر مليشيا “أحمد الدباشي” الشهير “العمو”.

يشار إلى أن أحمد الدباشي “العمو” هو من أشهر مهربي النفط والبشر في مدينة صبراتة تولى عام 2014 إمرة “أنيس الدباشي” هرب في 2016 إلى تركيا بعد ضلوعه في اشتباكات أدت إلى مقتل عدد كبير من المدنيين،

أعلنت محكمة الجنايات الدولية أنه أحمد الدباشي “العمو” مطلوب دوليًا لتورطه في قضايا تجارة البشر والهجرة غير الشرعية.

ظهر العمو في 2019 في محاور الطويشة والهيرة في طرابلس يقاتل ضد القوات المسلحة العربية الليبية ضمن القوات التابعة لآمر غرفة المنطقة الغربية التابعة لقوات الوفاق اللواء أسامة الجويلي.