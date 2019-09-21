تعود لحقبة ماقبل التاريخ .. السفارة الليبية في إيطاليا تسترد “8” قطع آثرية تقديم كل التسهيلات لإعادة ما تم تهريبه من ليبيا في القريب

أخبار ليبيا 24 – خاص

تسلمت السفارة الليبية في إيطاليا، “8” قطع آثرية تتضمن مجموعة ثمينة من أواني فخارية وأسهم تعود لحقبة ماقبل التاريخ فى سابقة هي الأولى منذ سنوات.

وأكد السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني، في بيان نشره المكتب الإعلامي للسفارة، أمس الخميس، أنه سيواصل بالتعاون مع فريق عمل سفارته، التنسيق مع مصلحة الآثار بحكومة الوفاق، وتقديم كل التسهيلات لإعادة ما تم تهريبه من ليبيا من آثار تاريخية.

واستردت ليبيا آثارها بعد مجهودات مشتركة بين مصلحة الآثار بحكومة الوفاق وبين السفارة الليبية في إيطاليا، وحضر مراسم التسليم رئيس مصلحة الآثار .

الجدير بالذكر أن هذه المجهودات كان قد تم الاعلان عنها منذ مدة عبر صفحة السفارة، وبدأت أولى نتائج هذه المجهودات تظهر للعيان وتكلل ذلك فى عودة الاثار المهربة من ليبيا والتى تعتبر هذه العينة من الاثار ذات قيمة تاريخية عظيمة جدًا .