ترحيل 28 مهاجرًا غير شرعي من طبرق

ترحيل 28 مهاجرًا غير شرعي من طبرق المهاجرين يحملون الجنسيتين المصرية والسودانية

أخبار ليبيا 24 – خاص

ألقى جهاز الهجرة غير الشرعية بطبرق اليوم السبت القبض على 28 مهاجرًا غير شرعي يعملون بعدة محلات داخل المدينة.

وقال مساعد ضابط فرحات محمد موسى من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطبرق لأخبار ليبيا 24 إن عملية القبض جاءت خلال مرور عناصر من الجهاز رفقة الحملة التي تقوم بها اللجنة الأمنية المشتركة على المخابز والمحلات التجارية.

وأضاف، لقد وجدناهم لا يحملون شهادات صحية وليس لديهم إجراءات دخول رسمية إلى ليبيا.

وأكد موسى أن الذين تم ضبطهم من الجنسيات المصرية والسودانية ومن بنغلاديش ويعملون في العديد من المخابز والمطاعم والمحلات التجارية.

وأوضح، أن الجهاز خلال الأسبوع الماضي تمكن من ضبط 30 مصريًا يحملون مرض التهاب الكبد وإثنين يحملون مرض الإيدز، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل خطرًا على المواطنين الليبيين.

وأشار موسى، إلى أن جهاز الهجرة غير الشرعية بطبرق قام بترحيل نحو 58 ألف مصري و26 ألف سوداني، وذلك منذ عام 2011.