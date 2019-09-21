اختتام بطولة الصابري للكرة الطائرة الشاطئية

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أخبار ليبيا24- خاص

اختتمت أمس الجمعه بطولة الصابري للكرة الطائرة الشاطئية على شاطئ منطقة الصابري حيث توج بكأسها الثنائي سالم الخازمي و محمد جمعة .

عضو اللجنة التنظيميه فيصل الشريف قال :”إن البطولة نظمت بمجهودات فردية من اللجنة المنظمة بإشراف الاتحاد الفرعي بنغازي”.

وأضاف الشريف :”شارك في البطولة 10 فرق تنافست على مدار 5 أيام حيث كان نظام البطولة في المرحلة الأولى بخروج المغلوب والمرحلة الثانية أقيم دوري بين الخمس فرق المتأهلة للمرحلة الثانية”.

وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي:
الترتيب الأول الثنائي: سالم الخازمي و محمد جمعة
الترتيب الثاني: حمزة فرج ومفتاح الصبيحي
الترتيب الثالث: أكرم الشحومي وأحمد العشيبي

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