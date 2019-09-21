إغلاق عشرة مخابز مخالفة للشروط بطبرق

أخبار ليبيا 24 –خاص

أغلقت اليوم السبت عشرة مخابز في طبرق غير مطابقة للمواصفات والشروط الصحية والإدارية والقانونية.

وقال مصطفى عوض زاكي بالمكتب الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بطبرق، إن غلق المخابز جاء أثناء مرور مفاجئ للجنة الأمنية المكلفة من المجلس التسييري على عدد من المخابز بطبرق بحضور رئيس المجلس التسييري ورئيس جهاز الحرس البلدي.

وخلال مرور اللجنة أصدرت التعليمات بإغلاق عدد عشرة منها غير مطابقة للمواصفات الصحية والقانونية والإدارية.

وأضاف، أن اللجنة وجدت العديد من المخالفات من بينها عدم حمل العمالة الوافدة بالمخابز شهادات صحية وأيضاً لعدم وجود رخص للمزاولة، و كذلك عدم التقيد بالنظافة والأوزان التي حددتها الدولة بخصوص رغيف الخبز.

وأكد زاكي، أن اللجنة رحلت العمالة الوافدة بجميع الجنسيات، والتي تعمل داخل هذه المخابز بدون إجراءات رسمية.