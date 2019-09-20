حفتر يجري زيارة لأبوظبي ويلتقي بالسفير الأمريكي لدى ليبيا اللقاء بينهما تمحور حول الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24

التقي القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الخميس بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا نورلاند.

وبحسب السفارة الأمريكية؛ فقد ناقش حفتر مع نورلاند الأوضاع الراهنة في ليبيا وإمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا.

وهذا اللقاء هو الأول بين حفتر والسفير الامريكي الجديد لدى ليبيا، الذي أجرى على مدار الأيام الماضية عدة لقاءات مع عدد من الأطراف الليبية في طرابلس وتونس.

ومنذ توليه لمنصب السفير أكد نورلاند أن بلاده ستشارك بقوة في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، من خلال التفاوض والحل الوسط، وأنه يريد توسيع اتصالاته بين الليبيين كافة.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تصعيد الجيش الوطني لضرباته، خاصة الجوية، ضد قوات الوفاق في عدة مواقع من بينها مصراتة.

وأفادت مصادر عسكرية إن سلاح الجو نفذ غارات جوية ليلية على مواقع عسكرية مرتبطة بالخبراء العسكريين الأتراك بالكلية الجوية وعلى معسكر الدفاع الجوي بمنطقة السكت في مصراتة.