تدمير الدفاعات الجوية بمعسكر الدفاع الجوي في مصراتة سلاح الجو شن عدة غارات دقيقة ضد قوات الوفاق

أخبار ليبيا24

أكد مصدر عسكري كبير لأخبار ليبيا 24 أن سلاح الجو دمر الدفاعات الجوية لقوات الوفاق في معسكر الدفاع الجوي بمنطقة السكت في مصراتة.

وذكر المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الغارات على القاعدة الجوية أسفرت كذلك عن تحطيم هوائيان داخل القاعدة.

وشن سلاح الجو اليوم يوم الخميس غارات جوية على مواقع عسكرية مرتبطة بالخبراء العسكريين الأتراك بالكلية الجوية وعلى معسكر الدفاع الجوي بمنطقة السكت في مصراتة.

وتأتي هذه الضربات ضمن سلسلة الغارات المكثفة التي يشنها سلاح الجو منذ أيام على قوات الوفاق في المنطقتين الوسطى والغربية من ليبيا.