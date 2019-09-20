المسماري يعلن تدمير سيارات تحمل قيادات إرهابية بالقرب من منطقة السبيعة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق باسم قوات الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن طائرات قوات الجيش تمكنت من تدمير عدد 2 آلية مسلحة و2 سيارة “استيشن” تحمل قيادات إرهابية، وأجهزة تشويش للعصابات الإرهابية.

وأوضح المسماري، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن ذلك تم في غارة جوية جنوب طرابلس بالقرب من منطقة السبيعة.

يذكر القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.