الأفريكوم : سنحرم الإرهابيين الملاذ الآمن في ليبيا هذه الغارة الجوية للقضاء على القادة والمقاتلين الإرهابيين وتعطيل النشاط الإرهابي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

يبدوا أن اللإرهابيين في ليبيا لم يعد لهم موطأ قدم كما في السابق، و أن التوجه العام الدولي بالتعاون والتنسيق مع الليبين قرر ملاحقتهم حتى إبادتهم في ليبيا .

في هذا السياق، فأن القيادة الأمريكية الإفريقية “الأفريكوم” أكدت أن مقاتلتها استهدفت المقاتلين الإرهابيين في ليبيا بضربة جوية بالتنسيق مع الحكومة الليبية للوفاق الوطني .

الغارة الجوية التي نفذتها قوات “الأفريكوم” بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني مساء أمس 19 سبتمبر علي تجمع للإرهابيين في مدينة مرزق في الجنوب الليبي، أدت لمقتل عدد 8 قادة إرهابين.

الجنرال ستيفن تاونسيند ، قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا « افريكوم » أكد في بيان للقيادة أنه يجب القضاء على القادة والمقاتلين الإرهابيين في ليبيا وتعطيل نشاطهم الإرهابي، موضحاً أنهم لن يسمحوا للإرهابيين في ليبيا باستخدام النزاع الحالي للتمركز في الجنوب لحرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا.

و أكدت القيادة الأمريكية في إفريقيا مواصلة دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا و تعطيل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

و يري نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه العملية التي لم يُصاب فيها المدنين بأي أذي – وفقاً للأفريكوم -، ويري النشطاء أنها بُرهان جديد للجماعات الإرهابية التي تعتقد أنها يُمكنها السيطرة علي ليبيا و شعبها ومقدرتها، وفرصة قد تكون الأخيرة لهم للنفاذ بجلدهم من الجنوب الليبي، وإلا فأن الجنوب سيكون قبرهم الكبير وفقاً لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.