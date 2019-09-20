اختتام ملتقى الحكام الدوليين وحكام الدرجة الأولى الليبين في تونس

أخبار ليبيا24- خاص

اختتم بالعاصمة التونسية صباح الخميس فعاليات ملتقى الحكام الدوليين وحكام الدرجة الأولى بإشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم ” الفيفا ” وتنظيم الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وشارك في فعاليات الملتقى 35 حكما و شهد إجراء اختبارات اللياقة البدنية والمحاضرات النظرية للحكام اللليبين.

ويسعى الاتحاد الليبي من خلال هذا الملتقى الذي تواصل لأسبوع إلى تطوير مستوى التحكيم الليبي وإعادة هيبته ومكانة التحكيم على الواجهة العربية والافريقية والدولية .