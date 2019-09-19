مشاركين ببحوث علمية في موقع “غوغل”..أعضاء هيئة تدريس من جامعة سبها يتحصلون على نسب مشاهدة عالية

مشاركين ببحوث علمية في موقع “غوغل”..أعضاء هيئة تدريس من جامعة سبها يتحصلون على نسب مشاهدة عالية

أخبار ليبيا24- خاص

تحصل أعضاء هيئة التدريس في جامعة سبها من المشاركين بأوراق وبحوث علمية في موقع “غوغل” على أعلى نسب مشاهدة في الموقع.

وقال وكيل الشؤون العلمية لجامعة سبها محمد أرحيم – خلال تكريم إدارة الجامعة العشرة الأوئل – إن الجامعة تحصلت على الترتيب الثاني محليا والترتيب 241 إفريقيا، والترتيب 5334دوليا.

وأشار أرحيم إلى أن الجامعة تحصلت على أفضل تحصيل علمي بنسبة 16% على غرار عدد من الجامعات الليبية، موضحًا أن كل هذه التطورات كانت خلال سبعة أشهر.

وأكد أن ماتوصلت إليه الجامعة كان بفضل تعاون جميع العاملين فيها، من موظفين وإداريين وأعضاء هيئة تدريس ومعيدين وطلبة، آملًا تقدم الجامعة لمراحل أفضل علميا في الفترة المقبلة.

وكان عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها قد شرعوا في نشر بحوث وأوراق علمية في مختلف التخصصات، كما أن الجامعة احتفلت بارتفاع تصنيفها العلمي في الترتيب العالمي للجامعات.